Tobias Donsanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Donsanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Donsanti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Donsanti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Donsanti 15 Mayıs 2000 tarihinde Los Quirquinchos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Daniel Donsanti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Donsanti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Donsanti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gualaceo SC futbol takımında oynamaktadır. Gualaceo SC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Donsanti'nin Gualaceo SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Donsanti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Donsanti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Donsanti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Donsanti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2021 yılında NK Solin

30 Haziran 2021 yılında Newell's II

3 Şubat 2022 yılında NK Vukovar 1991

18 Temmuz 2022 yılında Cumbayá FC

6 Ocak 2023 yılında Gualaceo SC

Tobias Donsanti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Donsanti şuan Gualaceo SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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