Tobias Figueroa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Figueroa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Figueroa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Figueroa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Figueroa 4 Şubat 1992 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Tobías Nahuel Figueroa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Figueroa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TMIBG yapmaktadır. Tobias Figueroa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Figueroa'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Figueroa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Figueroa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tobias Figueroa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Figueroa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Belgrano

1 Ocak 2014 yılında Almirante Brown

30 Haziran 2014 yılında Belgrano

20 Ağustos 2014 yılında Crucero

31 Aralık 2014 yılında Belgrano

13 Şubat 2015 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2015 yılında Belgrano

18 Ocak 2016 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2017 yılında Belgrano

7 Ocak 2018 yılında Unión Española

31 Aralık 2018 yılında Belgrano

24 Ocak 2019 yılında Antofagasta

22 Ocak 2022 yılında Al-Tai

30 Haziran 2022 yılında Antofagasta

1 Ocak 2023 yılında Curicó Unido

31 Aralık 2023 yılında Antofagasta

Tobias Figueroa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Figueroa şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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