Tobias Fleckstein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Fleckstein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Fleckstein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Fleckstein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Fleckstein 24 Nisan 1999 tarihinde Herne şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Fleckstein Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Tobias Fleckstein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 24 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Tobias Fleckstein'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Fleckstein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Fleckstein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Fleckstein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Fleckstein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2015 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2018 yılında Kiel

24 Ağu 2020 yılında MSV Duisburg

Tobias Fleckstein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Fleckstein şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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