Tobias Gregor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Gregor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Gregor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tobias Gregor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tobias Gregor 5 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tobiáš Gregor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tobias Gregor Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Gregor'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tobias Gregor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tobias Gregor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında M. Boleslav U19
1 Temmuz 2022 yılında Ml. Boleslav B
Tobias Gregor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tobias Gregor şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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