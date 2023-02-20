Tobias Guddal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Guddal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Guddal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Guddal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Guddal 25 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Kvalvågnes Guddal şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Guddal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Tobias Guddal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 5 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Guddal'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Guddal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Guddal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tobias Guddal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Guddal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2021 yılında Bryne FK

10 Ağustos 2022 yılında Notodden

31 Aralık 2022 yılında Bryne FK

Tobias Guddal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Guddal şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Sveio, Djerv 1919

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.