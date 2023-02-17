Tobias Hedl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Hedl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Hedl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Hedl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Hedl 15 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Hedl Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Hedl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tobias Hedl'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tobias Hedl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Hedl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Hedl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Hedl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2020 yılında Rapid Wien II

Tobias Hedl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Hedl şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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