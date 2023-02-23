Tobias Heintz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Heintz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Heintz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Heintz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Heintz 13 Temmuz 1998 tarihinde Moss şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Heintz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next Wave yapmaktadır. Tobias Heintz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Heintz'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tobias Heintz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Heintz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Tobias Heintz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Heintz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında S08 Alt.

1 Ocak 2016 yılında Sarpsborg 08

4 Ocak 2019 yılında Kasımpaşa

8 Eylül 2020 yılında Sarpsborg 08

31 Aralık 2020 yılında Kasımpaşa

8 Şubat 2021 yılında Häcken

4 Mart 2022 yılında Sarpsborg 08

31 Aralık 2022 yılında Häcken

5 Ocak 2023 yılında CSKA-Sofia

Tobias Heintz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Heintz şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tobias Heintz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moss, SK Sprint/Jeløy, Sarpsborg 08

Norveç U21 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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