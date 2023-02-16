Tobias Janicke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Janicke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Janicke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Janicke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Janicke 16 Mart 1989 tarihinde Neubrandenburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Janicke Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Tobias Janicke, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Tobias Janicke'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Janicke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Janicke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Janicke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Janicke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında H. Rostock U19

1 Temmuz 2007 yılında H. Rostock II

1 Temmuz 2009 yılında Hansa Rostock

30 Ağu 2012 yılında Dresden

1 Temmuz 2013 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2015 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2017 yılında Saarbrücken

Tobias Janicke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Janicke şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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