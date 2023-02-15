Tobias Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Johansson 24 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Johansson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Johansson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gefle IF futbol takımında oynamaktadır. Gefle IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Johansson'nin Gefle IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tobias Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tobias Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tobias Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2014 yılında IFK U19

8 Ocak 2015 yılında GAIS U19

29 Şubat 2016 yılında GAIS

1 Haziran 2016 yılında KF Velebit

1 Ekim 2016 yılında GAIS

7 Mart 2018 yılında Carlstad United

23 Ocak 2020 yılında Sandvikens IF

8 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2022 yılında Sandvikens AIK

8 Ocak 2023 yılında Gefle

Tobias Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Johansson şuan Gefle IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IF Väster, IFK Göteborg (-2014), GAIS Göteborg (2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.