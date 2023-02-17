Tobias Kainz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Kainz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Kainz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Kainz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tobias Kainz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Kainz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Kainz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Kainz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Kainz 31 Ekim 1992 tarihinde Feldbach şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Kainz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Tobias Kainz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tobias Kainz'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Kainzboyu ve yaşı kaç

Tobias Kainz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Kainz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobias Kainz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Kainz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Kasım 2004 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2006 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2007 yılında Austria U17

1 Temmuz 2008 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2010 yılında H'veen/Emmen II

1 Temmuz 2011 yılında Heerenveen

31 Ağu 2012 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2014 yılında Wiener Neustadt

1 Temmuz 2015 yılında Grödig

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2017 yılında Limerick FC

1 Temmuz 2017 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2018 yılında TSV Hartberg

Tobias Kainz kimdir

Tobias Kainz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Kainz şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

USV Edelsbach (08/2000-), SK Sturm Graz, FK Austria Wien, SC Heerenveen

Tobias Kainz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Avusturya U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tobias Kainz nereli

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