Tobias Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Karlsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tobias Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Karlsson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Karlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Karlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Karlsson 23 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Karlsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMA yapmaktadır. Tobias Karlsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 25 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Karlsson'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Karlssonboyu ve yaşı kaç

Tobias Karlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tobias Karlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobias Karlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Karlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Torns IF

25 Şubat 2021 yılında Trelleborg

20 Temmuz 2022 yılında Torns IF

30 Kasım 2022 yılında Trelleborg

Tobias Karlsson kimdir

Tobias Karlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Karlsson şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tobias Karlsson nereli

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