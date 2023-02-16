Tobias Knost kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Knost Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Knost adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Knost Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Knost 8 Mayıs 2000 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Tobias-Mbunjiro Knost şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Knost Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M&M sportsManagement yapmaktadır. Tobias Knost, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Knost'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Knost Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tobi.kst/

Tobias Knost Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Knost isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Knost Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Knost futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında TeBe Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında HSV Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2017 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2018 yılında Hamburg

1 Temmuz 2020 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2022 yılında SC Verl

Tobias Knost Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Knost şuan SC Verl takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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