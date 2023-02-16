Tobias Kraulich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Kraulich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Kraulich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Kraulich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tobias Kraulich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Kraulich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Kraulich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Kraulich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Kraulich 24 Mart 1999 tarihinde Erfurt şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Kraulich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Tobias Kraulich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Kraulich'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Kraulichboyu ve yaşı kaç

Tobias Kraulich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Kraulich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobias Kraulich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Kraulich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RW Erfurt U17

1 Kasım 2015 yılında RW Erfurt U19

1 Temmuz 2017 yılında Rot-Weiß Erfurt

1 Temmuz 2018 yılında Nürnberg II

15 Temmuz 2020 yılında Würzb. Kickers

29 Ağu 2022 yılında SV Meppen

Tobias Kraulich kimdir

Tobias Kraulich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Kraulich şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Empor Erfurt (- 2014), FC Rot-Weiß Erfurt (2014 -2017)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tobias Kraulich nereli

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