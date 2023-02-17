Tobias Lawal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Lawal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Lawal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Lawal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Lawal 7 Haziran 2000 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Okiki Lawal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Lawal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shuttlesports GmbH yapmaktadır. Tobias Lawal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Tobias Lawal'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Tobias Lawal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Lawal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Lawal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Lawal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Pasching Alt.

1 Temmuz 2014 yılında FAL U15

1 Temmuz 2015 yılında FAL U16

1 Temmuz 2016 yılında FAL U18

1 Temmuz 2017 yılında LASK Juniors OÖ

28 Eylül 2017 yılında FC Wels

31 Aralık 2017 yılında LASK Juniors OÖ

1 Temmuz 2018 yılında LASK

Tobias Lawal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Lawal şuan LASK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tobias Lawal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASKÖ Donau Linz (2008-2013)

Avusturya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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