Tobias Macies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Macies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Macies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Macies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Macies 29 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Macies Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Macies'nin Club Atlético Unión II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tobias Macies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Macies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Macies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Macies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CA Unión II

Tobias Macies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Macies şuan Club Atlético Unión II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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