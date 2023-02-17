Tobias Mandler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Mandler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Mandler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Mandler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Mandler 29 Mayıs 2001 tarihinde Lienz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Mandler Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Mandler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Tobias Mandler'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Mandler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Mandler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Mandler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Mandler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2015 yılında AKA Kapfenberg

13 Nisan 2017 yılında KSV IV

1 Ocak 2018 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2019 yılında Kapfenberg II

1 Ağu 2020 yılında SV Kapfenberg

Tobias Mandler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Mandler şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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