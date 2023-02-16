Tobias Missner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Missner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Missner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Missner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Missner 17 Şubat 2000 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Missner Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CS yapmaktadır. Tobias Missner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Missner'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Missner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Missner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Missner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Missner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2019 yılında Wehen Wiesbaden

4 Eylül 2020 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2022 yılında SV Elversberg

Tobias Missner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Missner şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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