Tobias Molgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Molgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Molgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Molgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Molgaard 22 Temmuz 1996 tarihinde Gudum şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Mølgaard Henriksen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Molgaard Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Tobias Molgaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aarhus GF futbol takımında oynamaktadır. Aarhus GF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Molgaard'nin Aarhus GF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Molgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Molgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Molgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Molgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Thisted FC U19

1 Temmuz 2014 yılında Thisted FC

1 Temmuz 2018 yılında Vejle BK

1 Temmuz 2022 yılında Aarhus GF

Tobias Molgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Molgaard şuan Aarhus GF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gudum IF (2001-2005), Lemvig GF (2005-2009), Holstebro boldklub (2010-2011), Thisted FC (2011-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.