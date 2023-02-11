Tobias Ostchega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Ostchega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Ostchega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Ostchega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Ostchega 25 Ağu 1998 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Ostchega Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Ostchega, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Ostchega'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Ostchega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tobias Ostchega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Ostchega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Ostchega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2019 yılında Belgrano II

17 Şubat 2021 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2021 yılında Belgrano II

1 Ocak 2022 yılında Belgrano

4 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2023 yılında Belgrano

Tobias Ostchega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Ostchega şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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