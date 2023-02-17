Tobias Pellegrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Pellegrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Pellegrini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Pellegrini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tobias Pellegrini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Pellegrini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Pellegrini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Pellegrini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Pellegrini 3 Nisan 1996 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Pellegrini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Tobias Pellegrini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Pellegrini'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Pellegriniboyu ve yaşı kaç

Tobias Pellegrini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Pellegrini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobias Pellegrini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Pellegrini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Pasching Alt.

1 Temmuz 2010 yılında FAL U15

1 Temmuz 2011 yılında FAL U16

1 Temmuz 2012 yılında FAL U18

30 Ocak 2014 yılında FC Pasching

1 Temmuz 2014 yılında LASK

1 Temmuz 2016 yılında Blau Weiss Linz

30 Haziran 2018 yılında LASK

4 Temmuz 2018 yılında Hertha Wels

1 Temmuz 2019 yılında FC Wels

9 Temmuz 2022 yılında Vorwärts Steyr

Tobias Pellegrini kimdir

Tobias Pellegrini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Pellegrini şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASKÖ Blaue Elf Linz (2004-)

Tobias Pellegrini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 6 gol atmıştır.

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Tobias Pellegrini nereli

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