Tobias Reinhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Reinhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Reinhart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Reinhart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tobias Reinhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Reinhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Reinhart

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Reinhart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Reinhart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Reinhart 21 Mayıs 2000 tarihinde Lomas de Zamora şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tobías Elián Reinhart şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Reinhart Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Tobias Reinhart, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 6 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Tobias Reinhart'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Reinhartboyu ve yaşı kaç

Tobias Reinhart Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tobias Reinhart isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobias Reinhart Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Reinhart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2019 yılında CA Temperley

17 Ağu 2019 yılında Spezia U19

1 Kasım 2019 yılında Spezia Calcio

31 Ağu 2020 yılında CA Temperley

Tobias Reinhart kimdir

Tobias Reinhart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Reinhart şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tobias Reinhart nereli

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