Tobias Salquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Salquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Salquist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Salquist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Salquist 18 Mayıs 1995 tarihinde Ikast şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Frank Salquist Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Salquist Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Tobias Salquist, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Salquist'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Salquist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Salquist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Salquist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Salquist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Silkeborg IF Al

1 Temmuz 2012 yılında Silkeborg U19

29 Ocak 2015 yılında Silkeborg IF

2 Mart 2016 yılında Fjölnir

31 Aralık 2016 yılında Silkeborg IF

1 Temmuz 2018 yılında Waasl.-Beveren

8 Ocak 2019 yılında Lillestrøm

9 Eylül 2020 yılında Hobro IK

13 Ocak 2021 yılında Silkeborg IF

Tobias Salquist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Salquist şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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