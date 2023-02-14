Tobias Schattin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Schattin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Schattin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Schattin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Schattin 5 Haziran 1997 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Schattin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Tobias Schattin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Winterthur futbol takımında oynamaktadır. FC Winterthur takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Schattin'nin FC Winterthur ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Schattin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tobias Schattin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Schattin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Schattin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Winterthur U18

1 Ocak 2014 yılında Winterthur U21

1 Temmuz 2014 yılında FC Winterthur

12 Mart 2018 yılında FC Zürich

30 Haziran 2018 yılında FC Winterthur

29 Ağu 2020 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2021 yılında FC Winterthur

Tobias Schattin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Schattin şuan FC Winterthur takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tobias Schattin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Veltheim, FC Winterthur

İsviçre U17 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 3 numaralı formasıyla 20 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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