Tobias Schrock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Schrock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Schrock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Schrock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Schrock 31 Aralık 1992 tarihinde Mühldorf am Inn şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Schrock Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Tobias Schrock, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Tobias Schrock'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Schrock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Schrock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Schrock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Schrock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Burghausen II

1 Ocak 2013 yılında W. Burghausen

1 Temmuz 2015 yılında Sonnenhof-Gr.

1 Temmuz 2016 yılında Würzb. Kickers

1 Temmuz 2017 yılında FC Ingolstadt

Tobias Schrock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Schrock şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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