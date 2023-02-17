Tobias Schutzenauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Schutzenauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Schutzenauer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Schutzenauer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tobias Schutzenauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Schutzenauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Schutzenauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Schutzenauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Schutzenauer 19 Mayıs 1997 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Schutzenauer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Tobias Schutzenauer, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Tobias Schutzenauer'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Schutzenauerboyu ve yaşı kaç

Tobias Schutzenauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Schutzenauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobias Schutzenauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Schutzenauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Kasım 2004 yılında GAK Altyapı

1 Temmuz 2010 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Graz U16

1 Temmuz 2013 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2014 yılında Sturm Graz

Tobias Schutzenauer kimdir

Tobias Schutzenauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Schutzenauer şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASKÖ Murfeld (2002-)

Tobias Schutzenauer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U17 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Tobias Schutzenauer nereli

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