Tobias Schwede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Schwede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Schwede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Schwede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Schwede 17 Mart 1994 tarihinde Bremen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Schwede Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Tobias Schwede, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Schwede'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tobias Schwede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Schwede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Schwede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Schwede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında W. Bremen Alt.

1 Temmuz 2010 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2011 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2013 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2018 yılında Paderborn

21 Ağu 2019 yılında Wehen Wiesbaden

31 Ocak 2021 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2022 yılında Saarbrücken

Tobias Schwede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Schwede şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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