Tobias Slotsager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Slotsager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tobias Slotsager kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tobias Slotsager ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tobias Slotsager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Slotsager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Slotsager adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Slotsager Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Slotsager 1 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur.  Danimarka uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Slotsager Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Tobias Slotsager, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tobias Slotsager'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tobias Slotsagerboyu ve yaşı kaç

Tobias Slotsager Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Slotsager isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Tobias Slotsager Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Slotsager futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Odense BK U19

12 Ağu 2022 yılında Odense BK

Tobias Slotsager kimdir

Tobias Slotsager Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Slotsager şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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Tobias Slotsager nereli

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