Tobias Stagaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Stagaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Stagaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Stagaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Stagaard 29 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Kirstrup Stagaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Stagaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Tobias Stagaard, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Stagaard'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Stagaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Stagaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Stagaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Stagaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2021 yılında AC Horsens

9 Temmuz 2022 yılında ÍA Akranes

31 Aralık 2022 yılında AC Horsens

Tobias Stagaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Stagaard şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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