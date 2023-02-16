Tobias Stockinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Stockinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Stockinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Stockinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Stockinger 25 Mart 2000 tarihinde Passau şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Stockinger Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Tobias Stockinger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Stockinger'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Stockinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Stockinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Stockinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Stockinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2017 yılında U'haching U19

1 Temmuz 2018 yılında Schalding-H. II

1 Ocak 2019 yılında SV Schalding

1 Temmuz 2021 yılında SpVgg Bayreuth

Tobias Stockinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Stockinger şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Passau, SV Wacker Burghausen, TSV 1860 München (-2017), SpVgg Unterhaching (2017-2018)

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