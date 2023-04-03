Tobias Storm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Storm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Storm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Storm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Storm 4 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Storm Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Tobias Storm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tobias Storm'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Tobias Storm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Storm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tobias Storm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Storm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Lyngby BK U19

Tobias Storm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Storm şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.