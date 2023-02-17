Tobias Thomsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Thomsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Thomsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Thomsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Thomsen 19 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Tobias Bendix Thomsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Thomsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Thomsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Tobias Thomsen'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Thomsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Thomsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Thomsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Thomsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında HB Köge U19

1 Temmuz 2011 yılında HB Köge

9 Temmuz 2012 yılında Lolland Falster

3 Temmuz 2013 yılında Naestved BK

24 Temmuz 2015 yılında Akademisk BK

3 Nisan 2017 yılında KR Reykjavík

31 Ocak 2018 yılında Valur

21 Şubat 2019 yılında KR Reykjavík

7 Ağu 2020 yılında Hvidovre

Tobias Thomsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Thomsen şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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