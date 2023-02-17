Tobias Torrielli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Torrielli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Torrielli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Torrielli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Torrielli 13 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Torrielli Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tobias Torrielli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına - tarihinde katılmıştır. Tobias Torrielli'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tobias Torrielli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Torrielli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Tobias Torrielli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Torrielli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Torrielli şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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