Tobias Weber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Weber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Weber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Weber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Weber 24 Haziran 1995 tarihinde Bad Kötzting şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Weber Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Tobias Weber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Tobias Weber'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tobias Weber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tobias Weber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tobias Weber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Weber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2012 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2016 yılında SpVgg Bayreuth

Tobias Weber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Weber şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SpVgg Lam (1999-2007), SV Arnbruck (2007-2008), SpVgg GW Deggendorf (2008-2010), 1.FC Nürnberg (2010-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.