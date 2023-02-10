Tobias Zarate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Zarate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tobias Zarate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tobias Zarate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tobias Zarate 7 Temmuz 2000 tarihinde Haedo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tobías Joel Zárate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tobias Zarate Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Tobias Zarate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tobias Zarate'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tobias Zarate Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tobias Zarate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tobias Zarate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tobias Zarate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Vélez II

5 Ekim 2020 yılında Famalicão U23

10 Mart 2021 yılında Vélez II

11 Mart 2021 yılında CD Morón

31 Aralık 2021 yılında Vélez II

1 Ocak 2022 yılında Coquimbo Unido

2 Haziran 2022 yılında Vélez II

3 Haziran 2022 yılında CD Morón

31 Aralık 2022 yılında Vélez II

1 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2023 yılında Vélez II

Tobias Zarate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tobias Zarate şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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