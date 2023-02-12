Toby Sibbick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toby Sibbick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toby Sibbick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toby Sibbick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toby Sibbick 23 Mayıs 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İngiltere,Uganda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Toby Peter Sibbick şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toby Sibbick Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toby Sibbick, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Toby Sibbick'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Toby Sibbick Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tobysibbick_/

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Toby Sibbick Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Toby Sibbick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Toby Sibbick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toby Sibbick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AFC Wimbledon

2 Temmuz 2019 yılında FC Barnsley

24 Ocak 2020 yılında Heart of Midl.

31 Mayıs 2020 yılında FC Barnsley

4 Ağu 2020 yılında KV Oostende

31 Aralık 2020 yılında FC Barnsley

27 Ocak 2022 yılında Heart of Midl.

Toby Sibbick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toby Sibbick şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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