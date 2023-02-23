Tochukwu Nadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tochukwu Nadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tochukwu Nadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tochukwu Nadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tochukwu Nadi 30 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tochukwu Nadi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDI yapmaktadır. Tochukwu Nadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tochukwu Nadi'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tochukwu Nadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tochukwu Nadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tochukwu Nadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tochukwu Nadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2021 yılında Botev II

1 Şubat 2022 yılında Botev Plovdiv

Tochukwu Nadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tochukwu Nadi şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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