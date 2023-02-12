Todd Cantwell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Todd Cantwell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Todd Cantwell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Todd Cantwell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Todd Cantwell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Todd Cantwell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Todd Cantwell

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Todd Cantwell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Todd Cantwell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Todd Cantwell 27 Şubat 1998 tarihinde Dereham şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Todd Owen Cantwell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Todd Cantwell Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Todd Cantwell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Todd Cantwell'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Todd Cantwell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ToddCantwell_10

http://www.instagram.com/officialtoddcantwell14/

Todd Cantwellboyu ve yaşı kaç

Todd Cantwell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Todd Cantwell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Todd Cantwell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Todd Cantwell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Norwich U21

28 Ocak 2018 yılında Fortuna Sittard

30 Haziran 2018 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2018 yılında Norwich

31 Ocak 2022 yılında Bournemouth

31 Mayıs 2022 yılında Norwich

23 Ocak 2023 yılında Glasgow Rangers

Todd Cantwell kimdir

Todd Cantwell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Todd Cantwell şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Norwich City FC (2008-2015)

Todd Cantwell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İngiltere U21 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U17 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Todd Cantwell nereli

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