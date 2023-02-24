Todor Chavorski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Todor Chavorski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Todor Chavorski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Todor Chavorski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Todor Chavorski 30 Mart 1993 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Тодор Костадинов Чаворски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Todor Chavorski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Todor Chavorski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Todor Chavorski'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Todor Chavorski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Todor Chavorski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Todor Chavorski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Todor Chavorski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2010 yılında Levski Sofia

12 Ocak 2013 yılında Pirin Razlog

30 Haziran 2013 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2013 yılında Dob. Dobrich

1 Temmuz 2014 yılında Lok. Mezdra

14 Ocak 2016 yılında Botev Vratsa

1 Ocak 2018 yılında Oborishte

1 Temmuz 2019 yılında Hebar P.

9 Eylül 2022 yılında Hebar II

3 Ocak 2023 yılında Yantra

3 Ocak 2023 yılında Yantra

Todor Chavorski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Todor Chavorski şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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