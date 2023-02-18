Todor Glisovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Todor Glisovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Todor Glisovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Todor Glisovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Todor Glisovic 3 Nisan 2001 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Тодор Глишовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Todor Glisovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Todor Glisovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 10 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Todor Glisovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Todor Glisovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Todor Glisovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Todor Glisovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Todor Glisovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2019 yılında Metalac U19

1 Temmuz 2019 yılında Metalac

14 Ocak 2020 yılında Zlatibor

10 Temmuz 2020 yılında Sloboda Uzice

Todor Glisovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Todor Glisovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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