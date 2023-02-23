Todor Nedelev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Todor Nedelev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Todor Nedelev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Todor Nedelev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Todor Nedelev 7 Şubat 1993 tarihinde Belozem şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Тодор Неделев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Todor Nedelev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP Managers yapmaktadır. Todor Nedelev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Todor Nedelev'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Todor Nedelev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Todor Nedelev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Todor Nedelev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Todor Nedelev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Botev Plovdiv

1 Ocak 2014 yılında Mainz

23 Ocak 2016 yılında Botev Plovdiv

30 Haziran 2017 yılında Mainz

1 Temmuz 2017 yılında Botev Plovdiv

Todor Nedelev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Todor Nedelev şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Todor Nedelev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Botev Plovdiv (2004-2011)

Bulgaristan takımında 8 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 5 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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