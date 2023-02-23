Todor Pavlov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Todor Pavlov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Todor Pavlov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Todor Pavlov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Todor Pavlov 31 Temmuz 2004 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Тодор Василев Павлов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Todor Pavlov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Todor Pavlov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Todor Pavlov'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Todor Pavlov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Todor Pavlov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Todor Pavlov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Todor Pavlov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Lok Plovdiv II

1 Temmuz 2022 yılında Lok. Plovdiv

Todor Pavlov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Todor Pavlov şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Todor Pavlov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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