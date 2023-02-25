Todor Todoroski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Todor Todoroski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Todor Todoroski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Todor Todoroski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Todor Todoroski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Todor Todoroski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Todor Todoroski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Todor Todoroski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Todor Todoroski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Todor Todoroski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Todor Todoroski 26 Şubat 1999 tarihinde Prilep şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Тодор Тодороски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Todor Todoroski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Todor Todoroski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Todor Todoroski'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Todor Todoroski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Todor Todoroski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Todor Todoroski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Todor Todoroski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Kozuf

1 Temmuz 2014 yılında Metalurg Altyapı

1 Ocak 2016 yılında Metalurg Skopje

1 Temmuz 2016 yılında Vardar Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Vardar

22 Şubat 2019 yılında NK Osijek II

16 Ekim 2020 yılında HNK Sibenik

31 Mayıs 2021 yılında NK Osijek II

23 Temmuz 2021 yılında Radnicki Nis

26 Ocak 2022 yılında SKF Sered

10 Ağustos 2022 yılında Sumqayıt

Todor Todoroski kimdir

Todor Todoroski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Todor Todoroski şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Todor Todoroski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 2 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Todor Todoroski nereli

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