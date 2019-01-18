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Tödürge ve Ulaş göllerinde kış ortası kuş sayılı yapıldı

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan Tödürge gölü ve Ulaş göllerinde kış ortası kuş sayımını gerçekleştirdi.

Tödürge ve Ulaş göllerinde kış ortası kuş sayılı yapıldı

Sivas'ta Tödürge ve Ulaş göllerinde kış ortası kuş sayımı yapıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Sivas Şube Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan Tödürge gölü ve Ulaş göllerinde kış ortası kuş sayımını gerçekleştirdi. Sayımda; 2 adet küçük baş akbalıkçıl, 10 adet angıt ve 124 adet yeşil baş ördek popülasyonu tespit edildi.

Kaynak: İHA

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