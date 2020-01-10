TOFAŞ, ABD'li Brown'u transfer etti





BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta forma giyen ABD'li oyun kurucu Rion Brown'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Rion Brown, 2019-2020 sezonunda Panathinaikos formasıyla Yunanistan Ligi'nde 8 maçta 6.3 sayı, 1.8 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla oynarken, Avrupa Ligi'nde de bu sezon 5 maçta süre aldı.









Kaynak: AA