TOFAŞ - Afyon Belediyespor: 95-74

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Sinan İşgüder, Alper Özgök, Ayşenur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Kenneth Kadji 2, Kyle Weems 11, Muhsin Yaşar 4, Samuel Mejia 31, Diante Garrett 15, Berkan Durmaz 6, Fank Elegar 17, Yiğit Arslan 3, Muhaymin Mustafa 3, Mert Konuk 3, Emre Tanışan

AFYON BELEDİYESPOR: Altan Erol 15, Jamelle William Hagins 8, Earl Calloway 7, Robert Carter Jr. 15, Edgaras Zelionis 8, Dorukhan Engindeniz 10, Oğulcan Baykan 2, Cevher Özer, Serkan Menteşe 9, İsmail Kerem Gülmez, Safdar Çağan Aydın, Talat Altunbey

1.PERİYOT: 26-23

DEVRE: 48-37

3.PERİYOT: 71-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında TOFAŞ, Mejia'nın 31 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede Afyon Belediyespor'u sahasında 95-74 yendi. Bursa ekibi ligde 12'nci galibiyetini elde etti.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki zorlu mücadele Mejia ve Hagins'in karşılıklı basketleriyle başladı. İlk çeyrekte Carter Jr. ile etkili olan konuk ekibe Garret ve Mejia'nin skorer oyunuyla cevap veren TOFAŞ, Berkan'ın orta mesafe isabetiyle birlikte bu periyodu 26-23 önde kapadı. Garrett'ın alleyoop basketiyle birlikte 8-0'lık seriye ulaşan ev sahibi, 12'nci dakikada skoru 30-23'e çekti. Bu seriye Serkan dış isabetiyle son verirken, TOFAŞ akabinde 10-0'lık bir seri daha yakalayarak maçtaki hakimiyetini sürdürdü (40-26). Mejia'nın 21 sayıyla yıldızlaştığı ilk yarıyı TOFAŞ, 48-37 üstün bitirdi.

İkinci yarıda Elegar ile üst üste pota altından skor katkısı alan TOFAŞ, farkı giderek açarken 28'inci dakikada içerisinde skoru 69-52'ye getirirken kader periyoduna da 71-57'lik skor avantajıyla başladı. Son çeyreğin başlarında Serkan ve Dorukhan'ın basketleriyle ayakta kalmaya çalışan Afyon ekibine karşı TOFAŞ, maçın da yıldızı olan Mejia'nın bu anlarda kaydettiği üst üste sayılarla oyun hakimiyetini elinde tuttu. 35 dakikayı 81-66 önde geçen TOFAŞ, kalan bölümlerde ise genç oyuncularıyla parkede yer alırken, mücadeleyi 95-74'lük skorla kazandı.

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DHA