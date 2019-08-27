TOFAŞ, Avrupa'da son 16'ya kalmak istiyor





BURSA (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın genel menajeri Tolga Öngören, ULEB Avrupa Kupası'nda son 16'ya kalmak istediklerini belirterek, bu yönde transferler yaptıklarını söyledi.

Mustafa Vehbi Koç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen medya günü etkinliğinde gazetecilere açıklama yapan Öngören, takım kadrolarını tamamladıklarını ifade etti.

Yoğun bir yaz dönemi geçirdiklerini dile getiren Öngören, "Takımımız kuruldu. Tarık Phillip'in de dahi olmasıyla birlikte kadromuzu tamamladık. Antrenmanlarımız devam ediyor, 2 Eylül'de Antalya'ya gideceğiz ve buradaki 13 günlük kampta 2 turnuva oynayacağız. Ardından 18-21 Eylül'de evimizde Uluslararası Cevat Soydaş Turnuvası'nı oynayacağız. 27 Eylül'de de Bursaspor maçıyla lige başlayacağız." diye konuştu.

Öngören, TOFAŞ olarak genç oyunculara önem verdiklerini belirterek, "Türkiye'de ligi 3'üncü bitirmiş bir takım olarak ne kadar ileriye gidebileceğimiz soru işareti ama yeni yüzler çıkarma adına yeni hamlelerimiz olacak. Muhaymin Mustafa'nın daha fazla rol alacağını düşünüyorum. Berkan Durmaz ve Muhsin Yaşar yapacağı katkılar ile takımımızın ligde ve Avrupa'da alacağı yeri belirlemesinde rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarında başarılı olmayı hedeflediklerini vurgulayan Öngören, şunları kaydetti:

"ULEB Avrupa Kupası bizim için bu sene önem taşıyor. Son 2 sezonda evimizde yenildiğimiz maçlarla son 16 şansını kaybetmiştik, bu yıl Avrupa'da son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizi bu noktaya getirecek yerli ve yabancı oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum. Samuel Mejia'nın yanına DJ White ve Matt Lojeski'yi kadromuza dahil ettik. Matt özellikle son 7 yıldır Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş üst seviye bir oyuncu. Bizim için en önemli konu yeni yüzlerin A takıma entegre olması ve Türk basketbolunun geleceği için yeni yerli oyuncuların yetişmesi."

Tolga Öngören, Bursaspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle Bursa'da basketbolun ivme kazandığını da sözlerine ekledi.





- Ene: "Yeni sezon için heyecanlıyız"







TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene da yeni sezona umutla başladıklarını söyledi.

Ene, TOFAŞ'ın son 5-6 yıllık dönem içinde gerek kulüp organizasyonu, gerekse sahadaki basketbol adına önemli aşamalar kaydettiğini aktardı.

Fenerbahçe BEKO ve Anadolu Efes'in geçen seneden daha da güçlü hale geldiğini anlatan Ene, "İki takım da bu sene geçen seneki güçlerinin üzerine koydu ve daha güçlü olacaklar. Altta da 9 takım birbirine çok yakın. Play-off'a katılacak takımlar kadrolarını kurmuş durumda ve iddialı takımlar var. İki sene önce hem ligde hem de kupada final oynadık. Geçen sene inişli çıkışlı olsa da ligi üçüncü bitirdik, yarı finale kaldık. Yeni sezon için heyecanlıyız. Bu sene bizi çok daha zor bir sezon bekliyor." şeklinde konuştu.

ULEB Avrupa Kupası'nda tecrübeler kazandıklarını kaydeden Ene, "Kadromuza aldığımız oyunculardan öte genç oyuncularımız tecrübe kazandı, bu sene avantajımız bu. Avrupa Kupası'nın büyük takımlarından biri değiliz ama tecrübelendiğimizi düşünüyorum." dedi.





- "Onların başarısı bizi mutlu edecek"





Bursaspor Basketbol'un da Süper Lig'de oynayacak olmasına da değinen Ene, şunları kaydetti:

"Bursaspor rakibimiz ancak biz bu durumu çok daha farklı görüyoruz. İki tane aynı şehrin takımı, sadece maçta rakip oluyorsunuz ama Bursa'yı temsil ediyoruz. Bursa basketbolunu yukarı çekme adına bu ligde hep birlikte kol kola bir mücadele göstereceğiz. Onların başarısı da bizi mutlu edecek, iki takımın alacağı başarılar, birbirlerini olumlu etkileyecek. Aramızda oynadığımız maçların sonucuna bakmadan birlikteliğimizi, dostluğumuzu bozmayalım. İstanbul'da her sezon 6-7 takım Süper Lig'de oynuyor. Bursa gibi kaliteli bir şehrin iki takımının bile az olduğunu düşünüyorum. İnşallah onlar için de hayırlı bir sezon olur. Kalbimizin bir kısmı da onlarla beraber."





Kaynak: AA