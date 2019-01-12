TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan: 89-79

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kerem Baki

TOFAŞ: Berkan Durmaz 2, Kyle Weems 11, Sammy Mejia 16, Diante Garrett 16, Frank Elegar 14, Barış Ermiş 8, Kenneth Kadji 9, Muhsin Yaşar 7, Yiğit Arslan 6

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Burak Can Yıldızlı, Erkan Veyseloğlu 9, Ivan Buva 9, Phillip Pressey 20, Jason Rich 13, Can Maxim Mutaf 2, Dusan Cantekin, Kenan Sipahi 4, Samet Geyik 4, Kyle Gibson 15, Robin Benzing 3

1.PERİYOT: 16-17

DEVRE: 47-29

3.PERİYOT: 67-52

TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan'ı 89-79'luk skorla mağlup ederek ligdeki 9'uncu galibiyetini aldı ve zirve yarışını sürdürdü.

Maçın başında dış atışlardan etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, skoru da 8-2'ye çekti. TOFAŞ daha sonrasında toparlanırken, siyah beyazlılar da pota altı etkinliğini korudu ve ilk çeyrek konuk ekibin 16-17'lik üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyrek ile birlikte farklı bir oyun ortaya koyan TOFAŞ'ta, Barış, Muhsin ve Yiğit'in üst üste sayıları, oyunu Bursa ekibi lehine çevirdi. 14'üncü dakikada Yiğit'in üst üste üçlükleriyle de 12-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, durumu 28-17 yaptı. Konuk ekibin farkı azaltma çabaları ise sonuçsuz kalırken, seyirci desteğini de arkasına alan TOFAŞ, devreye 47-29'luk skor avantajıyla girdi.

İkinci yarıya konuk ekip agresif bir savunma ile başlarken, bu süreçte farkı 7 sayı daha azalttı. Ancak TOFAŞ, Garrett ile etkili olurken avantajını korudu ve kader çeyreğine 67-52 önde başladı. Son çeyrekte Beşiktaş Sompo Japan direnç gösterirken, farkı tek hanelere indirdi. Özellikle savunmasıyla etkili olan konuk ekip, son 2.5 dakikaya girilirken skoru 79-74'e kadar getirdi. Ancak TOFAŞ, hata yapmayarak geride kalan dilimde üstünlüğünü sürdürerek maçı 89-79 kazanmasını bildi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA