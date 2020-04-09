Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nden "Sesli Rehber" mobil uygulaması

İSTANBUL (AA) - Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, "Tofaş Müzesi" uygulaması aracılığıyla, ücretsiz olarak müze ve içerisinde yer alan eserlerle ilgili bilgileri sesli bir anlatım eşliğinde sunuyor.



Tofaş açıklamasına göre, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkmayan ziyaretçiler için kapılarını sanal ortamda açıyor. Android ve IOS işletim sistemlerinde kullanılabilen sesli rehber uygulaması, "App Store" ve "Google Play Store" üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak indirilip dinlenebiliyor.



Uygulamanın Türkçe versiyonu "Tofaş Müzesi", İngilizce versiyonu ise "Tofaş Museum" başlığı altında yer alıyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, ücretsiz olan sesli rehber uygulamasıyla, tarihe tanıklık eden ulaşım araçlarını sanal anlatımlarla dinleyicilerine ulaştırmayı amaçlıyor.





- Farklı gezi seçenekleri mevcut





Açıklamaya göre, geçen yıl 90 bin ziyaretçiyi konuk eden Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’ni, uzaktan dinleyebilecek ziyaretçiler, öğretici olduğu kadar eğlenceli hikayelerle müzeyi keşfetme imkanı elde ediyor. Müze gezisi "Sanal Rehber" yardımıyla seçilen hızlı tur kapsamında 35 dakikada, detaylı tur seçilerek ise yaklaşık 60 dakikada tamamlanabiliyor.



Hızlı tur bölümünde, arabacılık ve otomotiv tarihindeki mihenk taşlarına özet niteliğinde bir yolculuk yapılırken, detaylı tur seçeneğinde ise bu bölümler daha uzun ve ayrıntılı olarak ele alınıyor.





- Çocuklara özel tur da var





Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, çocuklar için de seçenekler yer alıyor. Bu uygulama sayesinde okullarına uzaktan eğitimle devam eden çocuklar müzeden de uzak kalmıyor.

Çocuk ziyaretçiler için hazırlanan sesli rehber turu seçeneğinde, 20 dakikalık eğlenceli bir anlatım bulunuyor. Özel olarak tasarlanan anlatı seçeneğinde "İlk Oyuncak Araba", "At Arabaları" gibi farklı konu başlıkları bulunuyor.









Kaynak: AA