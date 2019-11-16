İki takım TOFAŞ Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Bugün TÜRKİYE: Süper Lig - 8. Maç Günü ekranlarda olacak.

Peki TOFAŞ Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte cevabı...

TOFAŞ Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 17 Kasım Pazar günü evinde Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.15'de başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. Ligde oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılan, 7Days Eurocup'ta da hafta içinde evinde Partizan NIS'i yenerek TOP16 yolunda önemli bir adım atan Mavi Yeşilliler, taraftarı önündeki galibiyet serisini bu maçta da sürdürmeye çalışacak. Ligde 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle (averajla) üçüncü sırada bulunan Bursa ekibinde sakatlığı bulunan Muhaymin Mustafa karşılaşmada forma giyemeyecek. Turkish Airlines Euroleague'de 15 Kasım Cuma günü deplasmanda oynadığı CSKA Moskova maçını 88-70 kaybeden Fenerbahçe Beko da BSL'de 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle (averajla) dördüncü sırada yer alıyor.

17 Kasım Pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.15'de başlayacak. TRT Spor'dan ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak maçı Mehmet Keseratar, Semih Vural, Serhat Büker hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko'nun mevcut 'seyircisiz oynama cezası' nedeniyle Fenerbahçe taraftarına deplasman tribünü bilet satışı yapılmayacak. 216-217-218-324-325-326-327 No'lu deplasman tribünü biletleri bu maçta TOFAŞ taraftarına açık olup, dileyen basketbol severler buradan bilet satın alabilecektir. Salon içerisine TOFAŞ ürünleri dışında herhangi bir takım ürünleriyle girilmesi yasaktır. Tespit edilen kişiler salon dışına çıkarılacaktır.

KOMBİNE SAHİPLERİNİN DİKKATİNE!

2019-2020 Sezonu kombine kart sahibi ve kombinesini basılı olarak talep eden taraftarlar, kombinelerini 17 Kasım Pazar saat 10.00 itibarıyla Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden teslim alabilecek. Kombine satın alan basketbol severler, teslim sırasında satın almış oldukları kombine teslimat fişini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kombinesini dijital olarak satın alan taraftarlar ise müsabakalara dijital kombinesini telefonunuzdan göstererek kolaylıkla giriş sağlayabilirler.

Fenerbahçe Beko maçı bilet satışları biletix.com'dan (online satış) ve Biletix parekende noktalarından gerçekleştirilirken, karşılaşma günü salon gişe bilet satışı ise 10.00'da başlayacak.