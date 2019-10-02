TOFAŞ - Limoges CSP: 84-71

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Matej Boltauzer (Slovenya), Sebastien Clivaz (İsviçre)

TOFAŞ: Matt Lojeski 15, Devin Williams 13, Tarık Phillip 17, DJ White 19, Muhaymin Mustafa 12, Berk Uğurlu 3, Muhsin Yaşar 2, Berkan Durmaz 3

LIMOGES CSP: Vincent Sanford 11, Marcus Ginyard 10, Semaj Christon 21, Hugo Invernizzi 6, Atoumane Diagne, Jerry Boutsiele 14, Nicolas Lang, Brian Conklin 9, Ovidijus Varanauskas, Timothe Crusol, Benoit Mbala

1'İNCİ PERİYOT: 25-15

DEVRE: 42-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-49

7Days EuroCup B Grubu ilk maçında TOFAŞ, evinde Fransız temsilcisi Limoges CSP'yi 84-71'lik skorla mağlup ederek Avrupa'ya galibiyetle başladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup açılış haftasında Fransız temsilcisi Limoges CSP'yi ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan mavi yeşilliler, ilk 5 dakikayı 12-5 önde geçti. Bu bölümde Matt Lojeski ile etkili olan TOFAŞ, savunmada da sertliğini korudu ve çeyreği 25-15 üstün bitirdi. İkinci çeyrek ile birlikte farkı giderek açan mavi yeşilliler, Berk Uğurlu'nun sayılarıyla 12'nci dakikada sonrası skoru 30-17'ye getirdi. Tarık Phillip ve Devin Williams'ın hücumda sorumluluk almasıyla skor avantajını elden bırakmayan TOFAŞ, devreye de 42-33 önde gitti.

3'üncü periyotta Fransız temsilcisi, Jerry Boutsiele ve Vincent Sanford'un ellerinden bulduğu sayılarla farkı azaltırken, 27'nci dakikada sonrası skor 55-49'a geldi. Ancak çeyreğin sonlarına doğru 10-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, kader periyoduna 65-49'luk skor avantajıyla başladı. Hücumları aksamayan ve savunmada ortaya koyduğu direnci son çeyrekte de sürdüren TOFAŞ, rahat bir oyun çıkararak parkeden 84-71'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla TOFAŞ, B Grubu'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Grubun diğer maçlarında; Rytas Vilnius evinde Lokomotiv Kuban'ı 92-86, Partizan da deplasmanda Umana Reyer Venezia'yı 66-63 yendi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA